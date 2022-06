Joanna avaldas debüütsingli "Troonid"

Joanna jõudis muusika loomiseni alles hiljuti. Debüütsingel "Troonid" räägib keerulistest valikutest, mis vajavad teinekord lihtsaid ja konkreetseid lahendusi. "Alati ei kulge elu selliselt, nagu sa seda planeerinud oled. Lõpuks tuleb lihtsalt elu usaldada," tõdes ta.

"Võib-olla ei ole kõige parem idee debüütsingel nii isiklikus laadis teha, aga selline ta kuidagi asjade kokku langedes iseenesest tuli," sõnas Joanna.

Joanna ise leiab, et selle loo parim kuulamisaeg on pühapäeval. "See lugu annab mulle sellist saan-kõigega-hakkama energiat. Miks mitte just sellise tundega uuele nädalale vastu minna."

Laulu aitas välja mõelda ja produtseerida Hyrr Innokent Vainola (Ouu, Seltskond Pargis). "See lugu oli hüpe kõrvale enda tavapärasest muusikalisest keskkonnast," märkis Vainola "Troonide" kohta. "Minust on kõiksugu värve maha jäänud, kuid nüüd rikastus palett ka roosakate toonidega."

"Hyrriga oli tohutult lihtne ja orgaaniline koostööd teha. Tundus, et meie mõtted ja ideed klappisid silmapilkselt," tunnistas Joanna.

Mis tundeid see lugu peaks inimestes tekitama? "Mõtle oma kunagise nätsumulli puhumise isikliku rekordi peale, mille palavas suvekuumuses tegid," kirjeldas Vainola.