Kriis avaldas videosingli "Fake ID"

Kriisi muusikas on kuulda varjundeid nii R&B-st, träpist kui ka emolembelisest punkmuusikast. Kollektiivi kuuluvad Frank Karjus ja Alvar Antson, kes tutvusid 2021. aastal.

""Fake ID-d" kirjutades ja muusikavideot filmides tundsin esimest korda kolme-nelja aasta jooksul, et olen ennast musikaalselt leidnud," kommenteeris Kriisi solist Karjus uue singli sündi.

"Olen leidnud sound'i, millest peab saama mind teistest eristav nišš. Kindlasti on see toimunud läbi silmaringi laienemise," lisas ta. Franki sõnul on koomiline öelda, et on "elu rohkem näinud", aga reaalsuses nii see isegi on, kui rääkida kõigest kahest aastast endise ja praeguse tema vahel.

"Smuuviga esmalt kohtudes saatsime neile ligi sada demo, millest üksmeelse otsusena valisime välja Fake ID," ütles loo produtsent Alvar Antson "Laul on täpselt see, mis Kriis on ja iseloomustab hästi, mida me ka tulevikus musikaalselt teha tahame," lisas ta.