Fantaasiafilm "Black Adam" avaldas treileri

"Black Adami" süžee järgib samanimelist antikangelast, kes saab pärast ligikaudu 5000 aastat kestnud vangistust näidata maailmale oma ainulaadset viisi õigluse jalule seadmiseks.

"Black Adam" on üks kahest superkangelase filmist, mis Johnsonil 2022. aastal linastub. Samuti valmib samal aastal animafilm "DC League of Super-Pets", kus Johnson on häälnäitleja ning loeb sisse Supermani koera Krypto rolli.

"Black Adami" režissöör on Jaume Collet-Serra ("Jungle Cruise") ning film esilinastub tänavu 19. oktoobril.

Vaata "Black Adami" treilerit siit: