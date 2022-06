Galerii: Karolin Kuusiku, Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre moeshow

"Alustasime selle show ideelennuga juba koheselt peale eelmisel suvel toimunud Haapsalu raudteejaama etendust. Õhus oli palju küsimusi - kus järgmisena, mis teeme, kellega koos?! Vaimusilmas kangastus loomulik keskkond, tuul ja päikeseloojang. Mida lähemale nihkus aga show kuupäev, saime aru, et Eesti ilm alati ei toeta selliseid hulljulgeid ettevõtmisi ning kolisime show siiski turvalise katuse alla," rääkis Aldo Järvsoo.

"Minu loomingu kese on alati olnud sümmeetria, geomeetria ja matemaatiline korrastatus. Aga, et päris igav ei hakkaks, siis on kollektsioonis vastukaaluks ka vabastavad baroksed vormid, pehmed pastellid ja lendlev siid. Linnulaul, kevadine värskus ja koos nautlemise võlu loomulikult ka!" avas Aldo oma kollektsiooni sisu.

Disainer Tanel Veenre katsetab samal ajal väänduvate joontega, luues rütme nagu muusikas. "Helidega on ju nõnda, et kui sulged silmad, siis muutub muusika maastikuks. Nii loon kahemõõtmelisel kangal ruumilise ja rütmilise süsteemsuse, kus erk eendub, tume taandub. Esiplaanil kalkmagus jahe sirel ja kahvatu münt, taamal verine bordoo ja novembrine meri," lausus Veenre.

Esimest korda üle kaheksa aasta jagas oma loomingut ka Karolin Kuusik. "Minuga on asi lihtne. Iga kollektsiooni, iga riideeseme loomisega asun ma jälle otsast peale tõe otsingutele. Kuskil on mingi tuum, mida on raske sõnadesse panna - ehk on see absoluutne ausus enda vastu, killuke perfektsust, värvi ja vormi kombinatsiooni, mis mõjub vääramatult inimese alateadvusele? Sekundi jagu õndsust, ilu ja inetust, ülevat ja maist, geomeetriat ja orgaanikat," rääkis Kuusik.

"Ja siis ... siis on see jälle läinud. Aga ma ei jäta - ma jätkan oma otsinguid kõigest hoolimata ja sellepärast ongi see kollektsioon teie ees," lisas ta. "Üks suur kaardipaki segilööja muidugi on sõda. Enne 24. veebruarit oli kogu minu looming helge ja kerge - valge, kuld, hõbe. Pärast 24. veebruarit hakkas lisanduma tumedamaid noote, kuni sain lõpuks aru, et juba pool minu suvekollektsioonist on must. Mis teha, südame vastu ei saa," nentis Kuusik.