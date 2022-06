Vikerraadio viib suvel diskole, juuksurisse ja meeleolukatele kohtumistele

Vikerraadio käivitab selle nädalaga suvise kava, kus oma koht on kindlasti päevakajasündmustel, aga raadiokuulajateni jõuvad ka mitmed uued meeleolukad kohtumised. Värskust on saanud ka "Vikerhommik", kus sel suvel alustavad päevi Taavi Libe, Kadi Jaanisoo, Johannes Voltri, Kirke Ert, Märt Treier, Anu Välba, Kerttu Kaldoja, Kadri Põlendik, Jaan Elgula ja Mart Normet.



"Maitse asi"

Reedel, 10. juunil alustab uus suvesari "Maitse asi", mis räägib ainult ilusatest ja headest asjadest meie elus. Asjadest, mis meeldivad ja lähevad korda, innustavad ja viivad lendu. Sarja autor Priit Kuusk vestleb 20 tuntud ja vähemtuntud inimesega, kes jagavad oma inspiratsiooni ja elamusi, maitseid ja lapsepõlve lõhnu.

Avasaate peategelased on Seaküla Simson ja peaprokurör Andres Parmas. Saate helirežissöör on Emma Tamm.

Saade on eetris reedeti kell 14.05 alates 10. juunist.

"Juuksur"

Raadioteatri kuuldemängusari "Juuksur" alustab uut humoorikat hooaega, mis viib kesklinnamelust eemal asuvasse juuksurisalongi. Just seal tegutseb juuksur Kirsika (Hele Kõrve), kelle värvikad kliendid toovad kaasa absurdihuumorist laetud elujuhtumid. Lühilugude autorid on Andrus Kivirähk ja Mart Aas, sarja lavastab Alo Kõrve ja helirežissöör on Külli Tüli.

"Juuksur" kõlab Vikerraadios laupäeviti kell 10.40 alates 11. juunist.

Sarja esimese hooaja lood on kuulatavad Raadioteatri lehel.



"Olnud olevik"

Saatejuht Enn Eesmaa kutsub kuulderännakule maade, merede ja aegade taha — sinna, mil minevik oli alles olevik ja tulevik kaugel ees. Ajaloosaadetes on juttu kirjanikest, sportlastest, näitlejatest, heliloojatest, meelelahutajatest, poliitikutest ja teistest, kes inimkonnale juba aastasadu on huvi pakkunud.

Esimene saade kõneleb Fernao de Magalhaesist ja tema meeskonna ümber maailma purjetamisest, esimesest ajaloos. Saate helirežissöör on Maris Tombach.

Saade on eetris kolmapäeviti kell 14.05 alates 15. juunist.

Enn Eesmaa Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR



"Hommikumaa vägevad"

Juuni lõpus alustab juba kuuendat hooaega Idamaade võimuperekondadest, kroonitud ja kroonimata keisritest ja kuningatest kõnelev sari "Hommikumaa vägevad". Sel suvel kõneleb Martti Kalda Filipiinide narkosõjast, Hiina ülemvõimutaotlustest maailmas, India rahvusluse tõusust ja islamismist, mis Türgis pead tõstab. Uute riikidena on saatesarjas vaatluse all Kasahstan, Kesk-Aafrika Vabariik ja Sudaan. Saate helirežissöör on Maris Tombach.

Saade on eetris teisipäeviti kell 14.05 alates 28. juunist.

Kõiki seniseid osi saab kuulata Vikerraadio kodulehel või Jupiteris:



"Stereodisko"

50 aasta eest toimusid Eestis esimesed peod, kus lavale tõsteti grammofon ja tantsuks mängiti muusikat vinüülplaatidelt. Veidi hiljem hakati neid pidusid nimetama diskodeks ja mehi, kes plaate keerutasid diskoriteks. Uues meelelahutuslikus sarjas "Stereodisko" ajab saatejuht Kaidi Klein juttu Eesti esimeste diskoritega, sekka kõlab külaliste valitud muusika 1970. aastate pidude suurimate hittidega. Saate helirežissöör on Emma Tamm.

Saade on eetris reedeti kell 16.05 alates 1. juulist.



Kontsert "Nii kõlab armastus"

9. juulil toimub Pärnus Ammende Villas armastuslaulude kontsert "Nii kõlab armastus", mis sai inspiratsiooni Vikerraadio kuulajate lemmiklauludest. Aasta tagasi valisid kuulajad parimad armastuslaulud, mida kontserdil esitavad Maarja-Liis Ilus, Liisi Koikson, Tanel Padar ja Ewert Sundja. Õhtujuht on Tambet Tuisk. Soliste saadab ansambel Kaspar Kalluste juhtimisel, taustalauljad Marianne Leibur ja Marilin Kongo.

Kontsert toimub 9. juulil kell 19, Vikerraadio teeb Pärnust otseülekande.