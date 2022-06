Metsloomaühingu vabatahtlik: eelmisel nädalal saime 210 kõnet

"Eelmisel nädalal saime umbes 210 kõnet. Umbes 30 tükki päevas, aga 25 kõnet olid sellised, et suhteliselt kohe loom juba suri ära ja 30 kõnet olid sellised, kus vajas sekkumist," rääkis Laud ning selgitas, et üks kõne võib tähendada ka mitme looma hädaolukorda, näiteks võib olla terve pesakond linnupoegi hädas. "Beebibuum on kohal," lausus ta.

"Tihti emad teevad väga halba kohta pesa ja siis pojad vajavad abi, et jõuda veekoguni. Üks part tegi pesa viienda korruse rõdule," tõi Laud näite pardipoegade pesakonnast. "Tuli kinni püüda ja ilusti veekogu juurde viia," ütles ta.

Laud teatas, et praegusel ajal tuleb palju kõnesid varese-, kajaka- ja rästapoegade kohta. "Nad tulevad kõik lennuvõimetuna pesast välja ja arvatakse, et neil on midagi viga, sest nad ei lenda, aga tegelikult on kõik hästi. Vanemad toidavadki neid maast - ei ole hullu midagi!" lisas ta.

"Kui loom on juba apaatne ja on näha, et kuskil on suurem haav, siis meie ikka sekkume," tutvustas Laud oma tööd. "Isegi kui ta ei ole looduskaitse all, siis kunagi ta võib olla," ütles ta.

"Kui tiib on katki ja ei ole mingit võimalust, et ta saab tagasi loodusesse, siis on ikkagi inimlik eutanaasia teha, et ta ei piinleks valudes," teatas Laud, et vahel ei saa ka nemad enam muud moodi loomi aidata kui eutanaasiaga. Tema sõnul tekivad sellised tugevad vigastused tihti just autolöögi tagajärjel ehk vigastus ei ole looduslikult tekitatud.

Hädajuhtumite koordinaator rääkis ka, et jänesed on väga arglikud loomad, kes päeva ajaks oma pojad peitu panevad ning öösiti neid toidavad. "Vahepeal on pojad natuke halva koha peal, näiteks autotee peal - siis saab neid suunata rohealale ning lihtsalt hoida eemale," soovitas ta, mida teha sellisel puhul jänesepoegadega.

Laud lisas, et Metsloomade ühing palub helistajatel ka alati pildi ja video saata, et nad saaksid juhtumis kindlad olla. "Enne kui hakkad ise tegutsema, vead loomad koju või paned ta kuskile põue, siis helista meile, saada video, pilt ja koos saame otsustada, kas tal on ikka tegelikult ka abi vaja," rääkis ta.

Metsloomaühingu infotelefon on 5632 2200.