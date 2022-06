Marek Sadam Uurikatega esinemistest: hea tunne on näha, et mu laulud elavad edasi

Marek Sadam annab sel suvel Uurikatega ühised kontserdid. Sadama sõnul on tal hea tunne näha, et tema laulud elavad ka noorete seas edasi. t

"Me oleme noortekooslus - ütleks, et mängime põhiliselt folki ja me kõik oleme Harjumaalt, Kuusalu vallast, Uuri külast pärit noored," lausus Uurikate muusik Sofia Rutiku "Terevisioonis". "Me oleme juba kolm aastat olnud koos."

"Meil on hästi palju noori, aga need kõige musikaalsemad koguti kokku," lisas ta. "Meid on 10, pluss taustajõud - päris palju," teatas Rutiku.

"Ühel päeval kutsusid Uurikad mind endaga ühinema," tutvustas laulja Marek Sadam, kuidas tema Uurikatega koos musitseerima sattus. "Pool kontserti on minu laulud ja see on vanemale artistile väga hea tunne, kui noorte seas laulud edasi elavad," kommenteeris ta.

"Ülejäänud pooled on meie enda laulud. Enamjaolt on meil enda juhendaja Külli-Katri kirjutatud lood," rääkis Rutiku teistest lugudest, mis kontsertidel esitusele tulevad. "Mõni on ka kaver," lisas ta.

"Nad on selline noortekollektiiv, kes mängib meeletu energiaga lava peal. Nad ei mängi tuima näoga - nad on rõõmsad," ütles Sadam.