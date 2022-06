Gram-Of-Fun andis välja suvise singli "5 AM"

"Usun, et kogu bänd on nii heas kui ka halvas tuttav hommikuse kella viiega. Selle loo põhiteemaks on just need ööd, kus uni sind lihtsalt üles ei leia ja sa tiksud kellaseieritega koos läbi tundide. Samas, helikeel toetab seda pea hulluks ajavat ootamist, olles siiski positiivne ja feel-good," kommenteeris solist Kristel Aaslaid.

Bändi sõnul on uus lugu küllaltki vastuoluline, kandes endas suvist muretust ent ka vaimset kurnatust, olles temaatiliselt inspireeritud muusikute segasest töö- ja ajagraafikust, kui tihti kell viis hommikul mõtted uinuda ei lase. Samas, on see heliliselt Gram-Of-Funi üks tantsulisemaid ja positiivsemaid lugusid seni ning iseloomustab heade inimestega suveöös hommikutundideni ajaveetmist.

"Minu arvates defineerib antud lugu väga hästi meie groove'ilist poolt. Omapärase kõlaga ja ebastandardne, kuid vägagi toimiv tantsulugu. Selle looga kangastuvad suve liialt varajased (või siis liialt hilised ... kuidas kellelegi) koidikud koos heade inimestega, kust lahkumine aina edasi lükkub," lisas basskitarrist Kostja Tsõbulevski.

Loo salvestusel oli oma roll ka vihmal. "Sel hetkel, kui ma "5 AM'i" kirjutamist ja produtseerimist alustasin, sadas väljas eriti soliidset padukat. Vihm sahises minu kõrvale just õigesti, et viisin mikri ukse äärde ja salvestasin seda padukat - see ongi meie loo salajane, tantsurütmis õõtsuv noise," kommenteeris produtsent Martin Kuut.