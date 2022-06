"Tondipüüdjatest" valmib uus animafilm

"Tondipüüdjate" frantsiis teatas, et neil on käsil uue animafilmi väljatöötamine.

"Tondipüüdjate" uue animafilmi loomisega tegelevad Jason Reitman ja Gil Kenan koos Sony Picturesi animatsioonimeeskonnaga. Avaldus tehti iga-aastasel "Ghostbustersi" sünnipäevapeol 8. juunil, mis markeerib esimese filmi esilinastumise kuupäeva.

"Tondipüüdjate" animafilmi režissöörid on Chris Prynoski ("Beavis and Butt-Head Do the Universe") ja Jennifer Kluska ("Hotel Transylvania: Transformania") ning stsenarist on Brenda Hsueh.

8. juuni esitlusel kinnitasid ka Reitman ja Kenan, et 2021. aastal linastunud filmi "Tondipüüdjad: pärand" järg naaseb New Yorki, kus vändati originaalfilm.