Foo Fighters annab Taylor Hawkinsi mälestuseks kaks kontserti

Foo Fighters tühistas märtsis pärast trummari surmast teada saamist eesseisva turnee, kuid nüüd otsustas bänd anda kaks kontserti kadunud liikme auks.

"Meie kallile sõbrale, badass bändikaaslasele, armastatud vennale... korraldavad Foo Fighters ja Hawkinsi perekond Taylor Hawkinsi mälestuskontserdid," kirjutas bänd ametlikus Twitteri avalduses.

Kontserdid leiavad aset 3. septembril Londonis Wembley staadionil ja 27. septembril Kia foorumis Los Angeleses.

Hawkins mängis Foo Fightersis enam kui kaks aastakümmet, ühinedes bändiga 1997. aastal.

For our dear friend, our badass bandmate, our beloved brother…Foo Fighters and The Hawkins family bring you the Taylor Hawkins Tribute Concerts. https://t.co/8gNTw2uxWl pic.twitter.com/N8mDZgJ2kk