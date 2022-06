Tantsumaratoni DJ: tuleb tunnetada, mis hetkedel endast kõik anda

Sel pühapäeval, 12. juunil peetakse Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval taas 12-tunnine tantsumaraton, mis pühitseb liikumiskultuuri ja rõhutab, et kõik inimesed on tantsupõrandal võrdsed. 2019. aasta maratoni võitja Madis Mark ning tänavuse tantsumaratoni kohtunik ja DJ Kaisa Kattai rääkisid, kuidas tantsides päev läbi vastu pidada.

Kahel eelneval aastal tantsumaratoni ei toimunud, kuid nüüd, 2022. aastal, leiab võistlus taas aset.

"Alguses liikuma saada on kõige raskem osa, aga siis ühel hetkel unustad ennast täiesti ära ja kõik, see ruum ja need inimesed, kannavad," lausus Madis Mark. "Paljud stiilid olid minu jaoks võõrad, aga mulle meeldis. Ma arvan, et need on väga head DJ-d, kes seal on," lisas ta. "Saab katsetada ka, kuidas üks muusikastiil mõjub su kehale ja tantsimisele," rääkis Mark.

"Ma püüdsin kaua leida võimalust, kuidas hakata bachata't õppima," rääkis Mark. "Mitmed koolid ütlesid mulle alguses ära, või siis lihtsalt õpetajal ei olnud kogemust, aga õnneks ma leidsin ühe stuudio," teatas ta. "Olen käinud igal nädalal. Hästi hea väljakutse minu jaoks."

"Ma veel ei tea, kas olen võistleja, aga kohal olen," viitas 2019. aasta tantsumaratoni võitja tänavuse võistluse kohta.

"Me soovime hoida turvalist keskkonda, et kes iganes tahab, mis iganes takistused sul on, sa siiski saaksid tulla, saaksid nautida. Hoolimata sellest, kas see on tunnikene või see on 12 tundi," rääkis Kaisa Kattai.

Kattai tutvustas, et kui keha vajab tantsumaratoni vältel pausi, siis võib ka mõnda aega rahulikumalt õõtsuda, kuid keha peab ikkagi liikuma. "Kõige tähtsam on tunnetada enda keha, et mis hetkedel su keha tunneb, et ta vajab pausi ja mis hetkedel su meel tunneb, et ta vajab; mis hetkedel anda endast kõik ja millal tagasi tõmmata," ütles Kattai.

"Ma arvan, et teised inimesed väga toetavad seda – see on üks nipp, kuidas vastu pidada. Leida mingisugused sidemed ja need inimesed, kes ergutavad sind," jagas ta.

Tantsumaraton leiab aset 12. juunil kell 11 Telliskivis Sõltumatu Tantsu Laval.