Ewert Sundja: visuaalselt ei ole istuv ja silmi kinni hoidev laulja kõige põnevam

Sundja sõnul võib muusikutel olla vahel raske jääda täiesti iseendaks, sest selles ametis on vaja paljude teiste osapooltega kompromisse teha. "Muusiku kontekstis olla lõpuni aus ongi üks väljakutse, eriti sellises popisektoris ja Spotify-maailmas, kus playlistid dikteerivad justkui kõike," rääkis ta.

"Ma ei saa täna mängida viis minutit, sest aeg saab otsa ja neid asju on ka raadios ja igal pool mujal ka," tõi Sundja näite, kus tuleb muusikat tehes kompromisse luua. "Võib-olla visuaalselt ei ole istuv ja silmi kinni hoidev laulja kõige põnevam," lisas Sundja, et ka näiteks esinedes tuleb teha kompromisse.

"Kõik need asjad tuleb kompotiks kokku panna," viitas ta sellele, et artist peab mõtlema kõik muusikaga seonduvad aspektid läbi, et enda jaoks sobivaim väljund leida.

"Kellele meeldib rohkem valgusshow, kellele rohkem silmad kinni kuulamine - kuskilt sealt tuleb see enda kuulaja üles leida," selgitas ta, et inimestel on erinevad maitsed. "Selle jaoks on erinevad kontserdid."

Ewert Sundjat saab näha ja kuulata sooloartistina esinemas Intsikurmu festivalil ning koos Draakonite bändiga Ülemise City pargis juba 15. juunil. "Avame oma hooaja hästi suurel moel," kommenteeris ta.