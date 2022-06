Julia Garnerile tehti pakkumine kehastada eluloofilmis Madonnat

"Inventing Anna" näitleja Julia Garner sai pakkumise kehastada Madonnat tema uues eluloofilmis, mille režissööriks on Madonna ise. Muuhulgas on Madonna kehastamisest huvitatud ka lauljad Bebe Rexha ja Sky Ferreira ning "Euphoria" staar Alexa Demie, vahendas Variety.

Filmi toodab Universal Pictures ning selle süžee keskendub eelkõige Madonna lauljakarjääri algusaastatele. Eluloofilmi täpne ajakava ja teised osatäitjad on veel samuti selgumisel.

Madonna teatas 2020. aastal sotsiaalmeedia vahendusel, et kavatseb enda elust filmi teha, kommenteerides, et muusika ja kunst on just need asjad, mis teda elus hoidnud on.