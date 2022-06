Helen Randmets Nexusest: enam ei suudaks sellises tempos muusikat teha

"See oli üks minu artistielu alustalasid. Ma ei oskaks ilma selleta hetkel ollagi. Ta oli tegelikult ühe noore inimese - 16-aastase jaoks - unistuste elu. Seda täpselt ma tahtsingi tollel hetkel. Tegelikult tagantjärele ma ei kahetse ka mitte midagi," rääkis Helen Nexuse koosseisu kuulumisest ja bändiga tuuritamisest. "Saadki käia nädalavahetuseti esinemas, teenid oma taskuraha sellega ja sa teed seda, mis sulle meeldib," lisas ta.

"Kuna see on mul juba läbi elatud, siis ma praegusel hetkel tunnen, et ma ei suudaks seda uuesti sellises tempos teha," lausus Helen, et Nexuse tippajal kulus kõik energia bändile ning enam talle nii kiire elustiil ei sobiks.

"Mu vanemad toetasid väga palju mind. Ei pannud kunagi kätt ette. Ainult siis, kui me olime Kroonika esikaanel kolmekesi paljaste ülakehadega, siis mu ema lülitas telefoni välja, et tuttavad ei saaks helistada. Siis oli võib-olla piinlik hetk," meenutas Helen. "Samas on vaja need lollused läbi teha," arvas ta.

Helen on oma soolokarjääri jooksul ka neli korda Eesti Laulul osalenud, millest kahel korral on tema lugu valitud poolfinaali televaatajatele esitamiseks. "Selle viimasega, kindlasti," lausus Helen, et tänavuse Eesti Laulu looga "Vaata minu poole" oleks ta soovinud kõige enam Eurovisioonile minna. "Kogu see produktsioon seal ümber, koreograafiline pool, kostüümid ja kuidas see pildiliselt välja tuli - sellega mul oli kõige kindlam tunne," selgitas ta.

"Mulle meeldib erinevate produtsentidega koostööd teha," rääkis Helen ja lisas, et näiteks Karl-Ander Reismann on üks neist, kellega ta tulevikus sooviks koos lugusid valmistada.