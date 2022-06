Valdur Mikita avas Viljandimaal introvertide kaitseala

Suislepa on kirjanik Valdur Mikita lapsepõlvekodu. Jõe kaldal kõrguva paju all käib ta seniajani mõtisklemas. Mikita ütles, et Eesti suvede kõrvale on raske midagi veel kaunimat välja mõelda, kuid viimastel aastatel on mitmed lemmikpaigad muutunud aina lärmakamaks.

"Ja sellepärast on vaja sellist rahulikku paika, kus ka introvertidel oleks mõnus mõtelda, ringi käia, suuri mõtteid mõelda. Ja sellepärast on just Suislepa minu meelest see õige koht, kuhu võiks luua maailma esimese introvertide kaitseala," rääkis ta.

Tegemist on rändava kaitsealaga. Kui seda peaks külastama palju ekstraverte, viib ta tähise teise kohta. Introvertide kaitsealal kehtib üks reegel – üritusi tohib seal teha vaid ühele inimesele ehk iseendale.

Esimesena oli seal Mikita uue teose "Mõtterändur" esitlus. Raamat räägib kõigest sellest, mis on Eesti inimese jaoks tähtis.



"Kas te olete varjanud oma seenekohta või kahtlustanud mõnd oma tuttavat selle varjamises? Või kas te olete inimestega vaielnud, kuidas tuleb puid riita laduda? Kas te olete lehmakoogi sisse astunud või näiteks lapsena viilinud, kui oli vaja punaseid sõstraid korjata? Või kas te teate mõnda inimest, kelle nimi on Luule või Elmar? Või tundnud kedagi, kes ei räägi peaaegu üldse? Kui te seda olete teinud, siis tõenäoliselt te olete eestlane," selgitas Mikita.

Valdur Mikita sõnul on Eestis palju kauneid paiku, mida peetakse ääremaaks. Samas on paljud neist eestlaste hingemaastikud.

"Need tuleb lihtsalt ümber mõtestada, leida neile natukene teine funktsioon. Ja minu meelest alustada ühest introvertide katsealast, see võiks olla alguspunkt, kuidas meie ääremaast võiks saada hoopis midagi muud," ütles ta.