BTS annab välja uue albumikogumiku "Proof"

BTS-i albumikogumikult leiab näiteks Halseyga koostöös valminud loo "Boy With Luv" ja eelmisel suvel välja antud hittloo "Butter". Samuti leidub kogumikult ka uut muusikat, nagu näiteks lugu "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)", mille annab bänd singlina välja reedel, 10. juunil. Ka kogumik ilmub samal kuupäeval.

Lisaks avaldab BTS ühel kogumiku plaadil soolomuusikat kõigilt seitsmelt bändiliikmelt, mis tähendab, et plaadilt leidub erinevat stiili muusikat - sellist, mis igale liikmele kõige meelepärasem on.

Kogumiku kolmandalt plaadilt saab kuulda BTS-i avaldamata lugusid, nagu "Young Love" ja "Quotation Mark" koos demoversioonidega, mille bändiliikmed ise välja valisid. Demosid saab kuulata vaid füüsilistelt plaatidelt.

BTS on tegutsenud bändina juba üheksa aastat.