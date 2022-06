Järvi on üle kolme aasta ka ise taas kodumaal, et pidada uhke sünnipäevapidu koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, mille aupeadirigent ta on.

Pidulikul kontserdil kõlavad maestro lemmiklood.

Otseülekannet näeb ETV-s reedel kell 18.45 ja kuuleb kell 19 Klassikaraadios.