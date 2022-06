Ansambel Mahavok uue muusika loomisest: latt on nii kõrgele tõstetud

"Me oleme viimased 13-14 aastat taas päris intensiivselt tegelenud ja tegelikult selle esimese tuumikuga - Raul Arrase ja Kalev Aasaga - nendega saab kokku kahe aasta pärast juba 50 aastat koos tinistamist, aga Mahavoki nime all lihtsalt 40," selgitas Heini pikka muusikukarjääri.

"Meie esimese solisti, Karl Madisega, on ka lugu valmimas - see on juba sisse lauldud," rääkis Heini, et uusi lugusid on vahepeal ansambel juurde teinud.

Anet lausus omalt poolt, et ilmselt plaat veel niipea valmis ei saa. "Sest esiteks lauludega peab ise rahul olema ja ma arvan, et meil veel plaaditäit materjali pole," teatas ta.

"Ilmselt enda jaoks on ka latt nii kõrgele tõstetud, et see plaat tuleb täpselt siis, kui on seal vähemalt 12 väga head lugu," lisas Heini.

"Sel suvel on kümmekond avalikku kontserti juba tellitud," kommenteeris Heini selle suve esinemisi ning lisas, et tegelikult palju rohkem esinemisi nad ansambliga planeerida ei soovigi, sest muidu muutuvad enda laulud nende jaoks tüütuks.

"Tahan raadiojaamasid ka tänada, et nad ei ole ühtegi meie lugu liiga ära leierdanud," lausus Heini lõpetuseks. "No võib-olla "Mägede häält" on natuke liiga palju mängitud."