Demi Lovatol ilmub uus album "Holy Fvck"

Demi Lovato teatas, et annab tänavu välja uue albumi "Holy Fvck", mis ilmub 19. augustil.

"Holy Fvck" on Demi Lovato kaheksas stuudioalbum. Lovato sõnul saab olema albumil 16 värsket lugu.

"Selle albumi tegemise protsess on olnud siiani kõige rahuldustpakkuvam. Ma olen tänulik oma fännidele ja koostööpartneritele, et nad minuga koos sellel teekonnal on. Ma pole kunagi varem olnud endas ja oma muusikas nii kindel, kui olen selles albumis," teatas Lovato ametlikus avalduses.

Albumilt ilmub esiksingel "Skin of My Teeth" reedel, 10. juunil. Lovato esitab singlit esimest korda juba päev enne, neljapäeval, 9. juunil Jimmy Falloni "The Tonight Show" saates.

Vaata Demi Lovato uue albumi treilerit siit: