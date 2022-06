ETV ekraanile jõuab dokumentaalfilm Simple Sessioni telgitagustest

Sel nädalal tele-esilinastub ETVs ekstreemspordifestivali Simple Session dokumentaalfilm "Simple Session: telgitagused". Lühidokumentaal heidab sõitjate silme läbi pilgu Euroopa ühe pikaaegseima ekstreemspordifestivali telgitagustesse ja otse võistlusparki. Film tele-esilinastub südaööl vastu neljapäeva ETVs ning see on hiljem järelvaadatav Jupiteri kanalil.

"Simple Session: telgitagused" annab eksklusiivse võimaluse näha, mis toimub festivali tagatubades ning miks sündmus jätkuvalt nii sõitjate kui publiku seas palavalt armastatud on. Tegemist on 2021. aastal festivalil üles filmitud dokumentaaliga, kus astuvad kaamera ette mitmed festivalil osalenud rulasõitjad ja BMX-ratturid, teiste seas Courage Adams, Hobie Doan, David Gravette, Joe Jarvis, Alex Kennedy, Lizard King, Julian Molina, Ivan Monteiro, Broc Raiford ja Reed Stark. Samuti kohtunikud Andy Zeiss ja Darryl Nau, kellest viimane on värskelt tele-esilinastuva lühidokumentaali jutustaja.

Simple Session kolis eelmisel aastal võistluspargi esmakordselt Põhjala tehasesse ning sel nädalal aset leidev festival toimub ka tänavu Kopli poolsaarel asuvas endises kummivabrikus. Filmis tuleb muuseas juttu sellest, kuidas Põhjala tehases olev võistluspark varasemalt Saku Suurhallis olnud võistlusalast erineb ning mis eelised sel sportlaste silmis teiste sarnaste võistlusparkide ees on.

Ekstreemspordile omaselt jõuavad televaatajateni nii õnnestumised kui ka ebaõnnestumised. Sõltumata tulemusest elavad sõitjad teineteisele alati vennalikult kaasa ning sportlaste sõnul teebki see Simple Sessionist erilise festivali – kord aastas saadakse Tallinnas kokku, sõidetakse üheskoos nii võistluspargis kui linnaruumis ja nauditakse festivali ning sellega kaasnevat, pea nädalapikkust melu.

"Simple Session: telgitagused" autorid on Risto Kalmre, Alexander Rowe ja Anne Luhaäär ühes taustajõududega. Peaoperaatorid olid Andrew Knight, Eddie Peraza ja Emils Ozolins ning filmi monteeris Aiden Tuff.

Lühidokumentaali näeb ETV-s südaööl vastu reedet ning hiljem Jupiteris.