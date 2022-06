Night Tapes avaldas uue singli "Humans"

Night Tapes on Eesti kuulajatele tuttav eestlasest liikme Iiris Vesiku poolest. Nende tuntuim lugu on "Forever", mis on tänaseks jõudnud suurtesse Spotify kureeritud playlist'idesse, kogudes üle 3 miljoni kuulamise.

"Meil on tekkinud traditsioon, et iga miljonit tähistame pitsaga," tunnistas Vesik.

Uus lugu "Humans" on esimene singel uuelt albumilt. "See on lugu on inspireeritud sisemaailma psüühiliste maastike väljendumistest välismaailmast ja helguse ja pimeduse paradoksaalsest olemusest. Musta koera ja sisemist lõvi on kergem taltsutada, kui sa suudad neid neid näha ja aksepteerida," selgitas Vesik.

Loo ilmumist tähistab bänd kesksuvel toimuva kontserdiga, mis toimub 14. juunil Londonis Colour Factorys, teiste seas astuvad üles Freak Slug ja dj Tomos.