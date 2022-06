Bon Jovi leinab bändi asutajaliiget

Such mängis ansamblis aastatel 1983-1994, kui neid iseloomustasid hitid nagu "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" ja "Bad Medicine", kirjutab BBC.

Bon Jovi teatel oli just Such bändi loomise eest vastutav ning nad jäävad meest mäletama kui kallist sõpra, kes oli metsik ja elujõudu täis.

Muusiku surmapõhjust pole avaldatud.

Such oli ülejäänud bändiliikmetest ligi kümme aastat vanem ja väidetavalt oli see ka põhjus, miks ta ühel hetkel lahkuda otsustas.