Bad Bunny avalikustas muusikavideo loole "Titi Me Pregunto", mis on tema viimaselt albumilt "Un Verano Sin Ti".

Singli "Titi Mi Pregunto" video on osaliselt filmitud New Yorgi tänavatel ning selle režissööriks on Stillz, kes on töötanud selliste artistidega nagu Lil Nas X ja Rosalia.

Bad Banny uus album "Un Verano Sin Ti" ilmus mai alguses ja sellelt leidub 23 lugu. "Un Verano Sin Ti" tõusis kiirelt "Billboard 200" albumite edetabelis esimeseks ja seda on müüdud juba üle 250 000 koopia.

Vaata Bad Bunny uue singli muusikavideot siit: