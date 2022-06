Rokkansambel Kõu: teeme teadlikult sellist muusikat, mida ise armastame

"Me mängisime kaks instrumentaali talle ette, et näidata, kas me üldse pilli mängida oskame. Ja õnnestus – need instrumentaalid läksid läbi," tutvustas Aivar Vorman "Terevisioonis", kuidas Mari Holm neile lauljaks tuli. "Ja nüüd on kaheksa aastat kuidagi mööda läinud," lisas ta. "Ma ei olnud nendest midagi kuulnud enne, aga mulle sobis," lausus Holm omalt poolt.

"Meil on nii, et teeme teadlikult seda muusikat, mida ise armastame. Kuna me ei ole nüüd nii kuulsad või ei esine kogu aeg," viitas Vorman sellele, et neil ei ole kohustust mingit kindlat laadi muusikat teha.

"Rokki ikka," lisas Holm. "Jah, sellist rokki, metal'i sugemetega. Mõni lugu jälle teistmoodi," nõustus Vorman. "Kuigi meid on kuus ja see viib sellise eklektikani, et ühele meeldib ühtemoodi ... aga lõpuks kokku me jõuame sellise roki-metal'i kanti," lisas ta.

Saate lõpus kõlas lugu "Inglid põrgu väravais". "Me kirjutame sõnu päris teadlikult ja väga hoolega käime üle ehk seal on sõnum sees," teatas Vorman.