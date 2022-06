USA-s tõusis "Top Gun: Maverick" Tom Cruise'i kõige edukamaks filmiks

"Top Gun: Maverick" on teeninud Põhja-Ameerikas juba 271 miljonit eurot piletimüügitulu ning globaalselt 511 miljonit eurot.

Varasemalt oli Cruise'i kõige edukam film 2005. aastal ilmunud "The War of the Worlds", mis teenis 226 miljonit eurot tulu.

Ainus, mis "Top Guni" filmisaaga teise osa edu globaalses võtmes tagasi hoiab, on see, et film ei esilinastunud Hiinas ega Venemaal.

Filmi üldine edu on aga suur võit Hollywoodile, sest see näitab, et inimesed on valmis tagasi kinodesse naasma pärast kaheaastast pandeemiat.