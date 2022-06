Galerii: heategevuslik Käpakäik kutsus loomade heaks liikuma

Tallinna vanalinna päevade raames toimunud sündmusel oli võimalik tasuta vaktsineerida või kiibistada oma lemmikut. Sündmuse käigus kogutud annetustega aidatakse kodutuid, hüljatuid, hättasattunud ja väärkoheldud loomi.

Käpakäigu rongkäik leidis aset juba kaheksandat korda. "Käpakäigu eesmärk on tõmmata tähelepanu meie neljakäpalistele, sest aina rohkem on koeri linnapildis näha, kuid seejuures tuleb loomakestega osata arvestada. Kahjuks peab tõdema, et paljud inimesed lähenevad tänaval koertele ilma luba küsimata, mis ei pruugi sobida ei omanikule ega koerale," sõnas Eesti loomakaitse seltsi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Agnes Blank.

Selleks, et saaks kõigile juba eemalt märku anda, et koer ei soovi teiste loomade või inimestega kontakti, võib koera rihma külge kinnitada kollase lindi. Kollane lint ei tähenda, et koer on kuri, vaid ta võib olla kartlik, treeningus, haige, ebakindel, kurt või pime. See on omaniku viis ütlemaks: palun küsi luba, enne kui lähened.