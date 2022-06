Mariah Carey kaevati oma tuntuima jõululaulu autoriõiguste tõttu kohtusse

Laulja Mariah Carey on kaevatud kohtusse oma 1994. aastal valminud megahiti "All I Want for Christmas is You" autoriõiguste tõttu.

Laulukirjutaja Andy Stone väidab, et kirjutas sama pealkirjaga loo juba viis aastat varem ning Mariah Carey on ära kasutanud tema populaarsust ja stiili, kirjutab BBC.

Hoolimata ühisest pealkirjast on laulud musikaalselt erinevad, kuid Stone'i arvates on maailmakuulus poplaulja põhjustanud segadust ning ei küsinud sama pealkirja kasutamiseks luba. Mariah Carey pole kohtuasja ise veel kommenteerinud.

Mariah Carey "All I Want for Christmas" on ülipopulaarne jõululaul, mis on juhtinud edetabeleid mitmetes riikides ning toonud lauljale väidetavalt sisse juba 60 miljonit dollarit. Laulu on Spotify vahendusel kuulatud miljard korda.

Carey on ise meenutanud, kuidas kirjutas loo odaval väikesel Casio süntesaatoril.

Andy Stone, kes esineb nime Vince Vance all koos bändiga Vince Vance and the Valiants, nõuab lauljalt kahjude katteks vähemalt 20 miljonit dollarit. Siiani pole ta põhjendanud, miks esitas kahjunõude alles praegu, 28 aastat pärast laulu valmimist.