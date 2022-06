See Pole See trio avaldas uue versiooni Entel-tenteli lastelaulust "Unelind"

See Pole See Trio avaldas enam kui 50-aastase lastelaulu "Unelind" malbe uusversiooni.

Paljudele on see armastatud A. Oidi ja A. Pirni viis mälestustesse jäänud saatest "Entel-tentel", kus toona laulis unelinnust Kadri Hunt.

See Pole See trio toob nõukogudeaegse Eesti muusikapärlid kuulajateni tänapäevases helikeeles, andes neile sellega uue elu. Lisaks džässile omastele instrumentidele kasutavad nad ka live-elektroonikat. Olulisel kohal on põhjamaine esteetika ning vahetu väljendus improvisatsiooni kaudu.

Trio koosneb kolmest džässmuusikust: Jana Kütt (vokalist, lugude arranžeerija), Tobias Tammearu (saksofonist) ja Robert Rebane (akordionist, bassist).