San Hani avaldas uue albumi "Memo"

"Proovime luua popmuusikasse uut helimaastikku, siirast emotsionaalsust. Et saund oleks universaalne, mis ühendaks peavoolu ja underground'i. Kõik laulud on mingid värvid, tujud, tunded. See on "Memo"," selgitas San Hani.

San Hani (Henrik Rakitin) on räppar ja artist, kes on varem avaldanud "YX" (2020, koos Metaboraga), "Autorollo" (2018, koos Luurel Varasega), "Solaris" (2016, koos San Kryga).

Metabora (Nathan Tulve) on uue elektroonilise muusika produtsent ja artist, kes on produtseerinud artistidele nii Eestis kui ka välismaal, osalenud Red Bull Music Academys ning teinud helikujunduse Tallinna Arhitektuuribiennaalile.

Albumi esitluskontsert toimub 4. juunil Von Krahlis.