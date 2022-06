Helen Randmets pani uude laulu kõik positiivsed emotsioonid

Värske singli "Mul on hea" produtsentideks on Rob Montes ja Jason Hunter. Meloodia tuli Londonis resideeruvalt Renae Rainilt ning sõnad on taaskord Heleni enda sulest.

"Sõnad lihtsalt voolasid mu seest välja paberile," rääkis Helen. "Võib-olla mõned muudatused sai tehtud ja mäletan, et kanadalasest produtsent pööras rõhku täishäälikutele fraaside lõpus, seal olid tal omad kindlad soovid, kuid tundsin ennast väga omas mahlas ja nõnda oli ka kogu protsess väga nauditav," meenutas ta.

"Kohe, kui Rob mulle selle loo põhja lasi, mille nad koos Jasoniga olid nokitsenud, meeldis see mulle momentaalselt, see lihtsalt oli ja on endiselt nii mina kui üldse olla saab, energiast pakatav! Mäletan, kui läksin lugu sisse laulma, siis produtsent Rob ütles, et lihtsalt naudiksin sajaga ja laseksin kõik välja. Mõtle, et sa laulad üksi autos täiest südamest kaasa," kommenteeris Helen.

Singel "Mul on hea" on esindatud ka Heleni debüütalbumil "Samal lainel", mis ilmus käesoleva aasta märtsis.