Jack Harlow avaldas Drake'iga koos tehtud loole muusikavideo

"Churchill" on singel Jack Harlowi uuelt albumilt "Come Home the Kids Miss You", mis ilmus 12. mail. Muusikavideo uuele singlile filmiti USA-s Kentucky osariigis.

Peale Drake'i teevad Harlowi uuel albumil kaasa ka sellised staarid nagu: Pharrell Williams, Justin Timberlake ja Lil Wayne.

Albumi debüütsingli "First Class" avaldas muusik aprillis ning sellest sai Harlowi esimene lugu, mis on jõudnud Billboardi edetabelis esikohale.

