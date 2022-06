Vahetusõpilane Knut Kolckmann: eile öeldi mulle, et olen juba nagu eestlane

Üks sakslastest, Anton Stolle õppis Jõhvi Gümnaasiumis. "See aeg läks väga kiiresti," kommenteeris ta. Stolle rääkis, et tal on Saksamaal eestlasest naaber, kes Eestisse tulemist soovitas ning Stolle võttiski nõu kuulda, kuna tal oli soov kogeda midagi uut. "Mu õde ja vend mõlemad käisid ka vahetusaastal," lausus Kolckmann omalt poolt, mis teda inspireeris vahetusaastat tegema.

"Naerata ja nooguta," soovitasid mõlemad noormehed, mida teha tunnis siis, kui midagi aru ei saa. "Alguses räägiti minuga ka inglise keeles. Sain ikka sinna kooliellu sisse," lisas Kolckmann. Tema õppis Tallinna 32. Keskkoolis, kuna noormehe suureks sooviks oli teatriklassi õppima saada.

Kolckmann ütles, et talle väga meeldib eesti rahvas, sest eestlased ei pea end teistest paremaks ja on pigem tagasihoidlikud. Stolle teatas ka, et ta on vene keelt kõnelevate Eesti noortega saanud tutvust sobitada. "Jõhvis mul on muidugi palju vene sõpru. See on ka hästi oluline minu jaoks, sest Jõhvi gümnaasiumis on suurt osa inimesi, kes räägivad vene keeles," lausus ta.

"Ma proovin aru saada ja see alati ei õnnestu," lisas Stolle oma vene keele oskuse kohta. "Kõnekeeles ei ole nii palju slängi," viitas ta erinevusele, kuidas räägivad eesti keelt inimesed Ida-Virumaaeesti keele erinevusele võrreldes Tallinnaga.

Mõlemad noormehed ütlesid, et kuigi eesti keel ei ole rahvusvaheline keel, siis nad soovivad seda ikkagi oma eestlastest sõpradega tulevikuski edasi rääkida.

"Eile ütles keegi mulle: "Knut, sa ei ole enam sakslane, ma räägin sinuga eesti keeles nagu sa oleksid eestlane ... nii et sa oled eestlane," rääkis Kolckmann.

"Eestlane ei ole selline koheselt avatud inimene," kommenteeris Oliver Kontram ASSE programmist. "Pigem põrnitseb kuskilt nurgast ja vaatab, et see ei ole minu asi, aga selleks, et neid Antoneid ja Knutte tuleks Eestisse rohkem, kes hakkavad Eesti positiivset kuvandit välismaal looma, on meil paratamatult vaja ikkagi neid vastuvõtvaid perekondi, kes oma südame ja koduukse avaksid ja tahaksid sellest lahedast kogemusest osa saada," lisas ta.

