Post Malone'il ilmus uus album "Twelve Carat Toothache". Albumil on 14 lugu ning kaks neist on juba varasemalt singlina ilmunud.

Post Malone'i uuel albumil "Twelve Carat Toothache" teevad kaasa sellised artistid nagu: Fleet Foxes, the Weeknd, Doja Cat, Roddy Ricch, Louis Bell ja Gunna.

Albumil on 14 lugu, millest esimese singlina ilmus "One Right Now" juba umbes pool aastat tagasi. Teise singli "Cooped Up" andis Malone välja mai keskel.

Kuula "Twelve Carat Toothache" albumit siit: