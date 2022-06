Dr. Alban esineb Võsu Rannafestivali juubelipeol

Tänavu 29. ja 30. juulil toimuval Võsu Rannafestivalil astub üles Dr. Alban, kes on Nigeerias sündinud artist ja produtsent. Muusik õppis Rootsi ülikoolis ning alustas õpingute kõrvalt DJ karjääriga. Ülemaailmse kuulsuse saavutas ta 1992. aastal ilmunud albumiga "One love", millelt pärineb tema hittlugu "It's My Life". Dr. Alban on müünud aastate jooksul üle 16 miljoni albumi.

Võsu Rannafestivali juubelpeole on eelnevalt välja kuulutatud järgnevad artistid: 5Miinust, Terminaator, 2 Quick Start, Tanel Padar, Shanon, Põhja-Tallinn, Traffic, Reket, Clicherik & Mäx, Pluuto ning AG. Artistide nimekiri on veel täienemisel.

Võsu Rannafestival on suurim rannafestival Eestis. Läbi aastate on festivalilt läbi käinud pea kõik Eesti suurimad staarid. Välismaisetest staaridest on festivalil esinenud Rudimetal, Burak Yeter, Inna, Alexandra Stan, Haddaway, Captain Jack, DJ Bobo, Sigma ning Mr Belt & Wezol.