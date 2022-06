Sel nädalavahetusel toimuvad Tallinna vanalinna päevad

Tallinna vanalinna päevade peakorraldaja Ketter Sarapuu sõnul on festival oma 40 aasta jooksul olnud pidevas arengus. Traditsioonide kõrval peab olema ruumi ka sellele, mida peavad tähtsaks uued põlvkonnad ning mis neidki vanalinna kordumatu võluga nakatab.

"Vanalinn on püsinud aastasadu, kuid siinne melu on olnud ajas muutuv – siin on kaubeldud, meisterdatud, turiste võõrustatud, ja nüüd on aeg aina enam ka kohalikule inimesele mõelda. Me peame praegugi oma kordumatut ajaloopärandit hoolega hoidma, kuid vanalinnas toimuv peab olema atraktiivne ka nende inimeste lastele ja lastelastele, kes 40 aastat tagasi esimestel vanalinna päevadel käisid. Ajaloopärand säilib ainult siis, kui uued ja järgmised põlvkonnad siin tegutseda saavad ja tahavad ning meie lugu edasi kannavad," rääkis ka Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Tallinna vanalinna päevade ajal toimub üle vanalinna 400 erinevat üritust ning programmi on kaasatud nii amatööre kui ka tipptegijaid. Kavast leiab teatrit, tantsu, tsirkust, kunsti, muusikat, luulet ja näitusi, ning seda kõike täiesti tasuta.

Juubelifestival avatakse reedel kell 19.00 Raekoja platsil suurejoonelise kontserdiga, kus astub üles kuueliikmeline ​funk​-soul-bänd Lexsoul Dancemachine koos Tallinna politseiorkestri bigbändi ja Trikivabrikuga.

Katariina kirik avab uksed kell 20.00, kui erilise kontserdi annab muusik, helilooja ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja; visuaalse pildi ja värvide maailma loob Alyona Movko-Mägi. Samuti annab erakordse kontserdi Šveitsist pärit vanamuusikaansambel Le Miroir de Musique, mida saab kuulata Tallinna raekojas kell 20.30. Tallinna Filharmoonia Mustpeade Majas toimub kell 21.00 kontsertõhtu "Pimedate tänavate lood", kus esinevad TTÜ kammerorkester ja Piret Päär.

Sel aastal on suur rõhk ka Toompeal toimuvatel üritustel. Reedel on huvilistel võimalik osaleda Riigikogu hoone ekskursioonidel, et näha selle maja väärikate seinte vahel toimuvat. Ekskursioonil osalemiseks on vaja ette registreerida, mida saab teha vanalinna päevade kodulehel. Huvilised saavad külastada ka Stenbocki maja hoovi, kui kontserdi annavad Harfihaldjad.

Pärimuskülas Tornide väljakul toimub suur Pärimuspäev, kus astuvad üles erinevad koolirühmad ning ühistantsimisel saavad jalga keerutada kõik tantsuhuvilised. Varasemaid oskusi pole selleks vaja, sest tantsude õppimine toimub kohapeal ning on kõigile jõukohane. Lisaks toimuvad töötoad, kus on võimalik näiteks meisterdada või taimi tundma õppida.

Lahela lastealal Snelli pargis on mitmekülgne programm, mis peab silmas just lastele ja noortele olulisi teemasid ja tegevusi. Reedel, 3. juunil esinevad nii tantsu- kui ka laulukavadega erinevate Tallinna huvikoolide õpilased. Samuti kuulutatakse välja Tallinna vanalinna päevade fotokonkursi võitjad.

Kõikide Tallinna vanalinna päevade ajal toimuvate üritustega saab tutvuda festivali kodulehel.