Taavi Libe juhib suvel taas "Vikerhommikut"

Kolm aastat tagasi lahkus Libe "Vikerhommikust", kuna pidev unevõlg hakkas tervisele halvasti mõjuma. "Nüüdseks on tervis taastunud ja uni parem, kuid eks ole näha, kuidas kella poole viiene ärkamine mõjub. Eks ma olen väheke vanem ka juba," sõnas Libe.



Ta teeb suvel koos Jaanisooga "Vikerhommikut" kahel päeval nädalas, mis on poole väiksem koormus võrreldes varasemaga.

Libe jõudis 2013. kuni 2019. aastani juhtida 850 "Vikerhommikut", kuid praegu ei julge ta lubada, kas 1000 võiks kokku tulla. "Esiteks tuleb proovida, kas ma veel üldse oskan ja teiseks sobitada "Vikerhommik" oma töörütmi, kus kesksel kohal on saadete tegemine TV3-s," sõnas ta.

Viimase kolme aasta jooksul on Taavi Libe hommikuste autosõitude ajal palju raadiot ja erinevaid hommikuprogramme kuulanud ning nimetab, et tugevaid hommikusaateid ja -tegijaid on Eesti raadiomaastikul omajagu, kuid "Vikerhommik" tõuseb kindlasti esile oma inforohkuse osas. "Eks minu ja Kadi ülesanne on seda kõike serveerida mõnusas hommikuses kastmes," ütles ta.

Taavi Libe ja Kadi Jaanisoo alustavad "Vikerhommikus" 6. juunil kell 5.30 ning teevad suvel saadet esmaspäeviti ja teisipäeviti. Suvistel kolmapäevadel ja neljapäevadel on Kirke Erdi kõrval hommikut tegemas raadiouudiste toimetaja Johannes Voltri, kes on Vikerraadios juhtinud saateid "Huvitaja" ja "Uudis+".

Teistel päevadel jätkavad "Vikerhommikuid" Märt Treier, Anu Välba, Kerttu Kaldoja, Kadri Põlendik, Jaan Elgula ja Mart Normet.

Kantar Emori raadioauditooriumi uuringu põhjal on "Vikerhommik" ülekaalukalt Eesti kõige kuulatavam hommikuprogramm. Perioodil 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta märtsini kuulas "Vikerhommikut" ligi 180 000 inimest nädalas.