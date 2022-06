Passengeri kontserti soojendab Minimal Wind

19. juunil jõuab oma Euroopa turnee käigus Tallinnasse Briti laulja ja laulukirjutaja Passenger, kelle populaarseimat lugu "Let Her Go" on YouTube'i vahendusel vaadatud üle 3 miljardi korra.

Passengeri soojendab Eesti kontserdil kodumaine bänd Minimal Wind, kes sai tuntuks tänavusel Eesti Laulul, pälvides lauluvõistlusel teise koha.

Passenger on 14 aasta jooksul talletanud oma loomingut koguni 13 albumi peale. Tema kõige uuem album, "Birds That Flew and Ships That Sailed", ilmus selle aasta aprillis.