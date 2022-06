Kate Bushi lugu "Running Up That Hill" tõusis iTunesis esikohale

Sarja "Stranger Things" neljas hooaeg tegi Netflixi vaatajanumbrites rekordi ning sellega seoses tõusis sarjas kõlanud Kate Bushi lugu "Running Up That Hill" iTunesis esikohale.

Kate Bushi "Running Up That Hill" kõlas "Stranger Thingsis" tegelaskuju Maxi stseenide ajal, keda mängib Sadie Sink.

Lisaks iTunesi esikohale jõudis lugu ka Spotifys esiviisikusse. Loo muusikaedetabelite tippu jõudmine on omapärane nähtus, sest "Running Up That Hill" avaldati juba 37 aastat.

Bushi hittsingel pärineb tema viiendalt stuudioalbumilt "Hounds of Love". Kui lugu esmalt avaldati, jõudis see Suurbritannia muusikaedetabelis kolmandale kohale ja "Billboardi Hot 100" edetabelis 30. kohale.

"Stranger Thingsi" neljas hooaeg osutus avanädalal kõige vaadatumaks saateks Netflixi ajaloos. Seda vaadati esimesel nädalal kokku 287 miljonit tundi.

Kuula Kate Bushi lugu "Running Up That Hill" siit: