Yeah Yeah Yeahs avaldas uue singli pärast üheksa-aastast pausi

Yeah Yeah Yeahs avaldas uue singli "Spitting Off the Edge of the World" pärast üheksa-aastast pausi. Lugu ilmus koos videoga ning samuti kinnitas bänd uue albumi lugude nimekirja.

Yeah Yeah Yeahs teatas, et uue singli "Spitting Off the Edge of the World" sõnum keskendub planeedi Maa meeleheitlikule seisundile. "Ma näen, et nooremad põlvkonnad panevad ohtu tähele, seistes ise terava kalju äärel. Nad vastavad sellele probleemile viha ja trotsiga," ütles bändi laulja Karen O. "See tekitab neis šokki ning annab meile samas ka lootust."

"Aitäh kõikidele fännidele, kes on meie järgi oodanud. Uute lugude kirjutamine tuli koos külmavärinate, pisarate ja eufooria saatel. / .../ Ma ei pea selgitama, mida me oleme viimastel aastatel läbi elanud, sest te olete seda kogenud koos meiega," tutvustas Karen O uut albumit "Cool It Down", mille ilmumise kuupäev on 30. septembril.

"Cool It Down" albumilt saab kuulda järgnevaid lugusid: "Spitting Off the Edge of the World", "Lovebomb", "Wolf", "Fleez", "Burning", "Blacktop", "Different Today" ja "Mars".

Vaata "Spitting Off the Edge of the World" muusikavideot siit: