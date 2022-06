Märten Männiste muusikalist "Uksed": alguses kasvatame lapsi ja siis saame ise lasteks

Superstaarisaatest tuttavad Märten Männiste ja Andreas Pall astuvad peagi üles uues noortemuusikalis "Uksed". Männiste teatas "Terevisioonis", et tegemist on etendusega, kus saab kehastada end isast lapseks ja vastupidi.

"See on koguperemuusikal, mis räägib ühiskonnast, kus tegutsevad lapsed ja lapsevanemad," tutvustas Männiste uut noortemuusikali "Uksed".

"Alguses kasvatame lapsi ja siis kui maailm pöördub, saame ise ennast laste olukorda panna. Etenduse lõppedes oleme jälle isade positsioonil," rääkis Männiste.

"Ma arvan, et me kõik oleme lastena tahtnud saada, ihanud saada täiskasvanuteks jube kiiresti ja ühel hetkel seal muusikalis see toimubki," lausus ta. "Ja siis kõik saavad omal nahal tunda, et tegelikult on maailmas põhjusega kõik nii nagu olema peab," lisas Männiste.

Männiste kehastab muusikalis pereisa Margust ja Pall teist pereisa Markust. "Eks me üritame ennast sinna positsiooni panna, et sul ongi oma laps. Mitte olla liiga karm ja mitte olla liiga hell – leida see tasakaal. Eks ta raske ole, aga anname endast parima," teatas Pall, kuidas nad Männistega isarolli sisse elavad.

"Võin öelda, et etendus lõpeb helgel toonil," lisas Männiste, et tegemist on ikkagi pigem positiivse etendusega. "See on mõnusa energiaga tükk," kinnitas ka Pall.

Pall teatas, et muusikalis saab kuulda ka räppi. "Seal on hästi oluline diktsioon /... / ja et sul oleks õige energia," kommenteeris ta, kuidas räpietteasteteks valmistutakse.

"Uksed" on Tiit Kikase ja Jaagup Kreemi ühislooming. Muusikalile on koreograafia teinud Märt Agu ning lavastaja on Tanel Saar.