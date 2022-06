Tallinn Truck Show toob Eestisse kümned raskeveokid ja trikimootorratturid

Tallinn Truck Show on üks regiooni suurimaid raskeveokite show-näitusi, mis toob kokku tuhanded autoilu- ja spordifännid. Lisaks rekadele saab kahe päeva jooksul vaadata ekstreemseid trikimootorrattureid, driftishow'sid ja veokite rallit. Kohal on oma ala freestyle-motokrossi ja puurimootorratturite tipud.

Korraldajate sõnul on iga maalitud ja tuunitud veok omanäoline, ainulaadne meistriteos, mida arendatakse läbi aastate. Nende rekade juhid on oma ala andunud fännid ning enamik neist on auto täiustamisse kulutanud üüratuid summasid.

Tallinn Truck Show muusikaline peaesineja on Motörheadi kitarrilegend Phil Campbell. 32 aastat Motörheadi esikitarristina maailma lavasid vallutanud Campbell esineb bändiga The Bastard Sons. Lisaks saab pealaval näha ka meie rokkmuusika esinumbrit Terminaatorit ja teisi artiste.

Samuti toimub üritusel esimest korda transpordimess, millest võtavad osa transpordifirmad ja rasketehnikaga seotud ettevõtted.

Tallinn Truck Show on avatud 5. augustil alates kella 15-st ning 6. augustil alates kella 10-st.