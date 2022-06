Duo Vera Vice avaldas muusikavideo loole "Aurora", mis on pärit nende tänavu ilmunud albumilt "Forget Me Not".

Muusikavideo on filminud ning kokku lõiganud režissöör Ivar Murd, kes lõi koos Zbanski Kinoga ka duo varasemad muusikavideod ("Down the River", "Eyes Closed"). Ivar Murd sõnas, et Los Angeleses on kõik normaalsed inimesed Hollywoodis. "See video on normaalne."

Vera Vice on pseudonüüm Ave Vellesalu ja Helen Västriku audiovisuaalsele koosseisule. Duo teine kauamängiv "Forget Me Not" ilmus tänavu aprillis.

Praegu tegeleb Vera Vice muusika loomisega praegusaja performance'ile, mis esietendub 18. juunil Rootsi linnas Örebros OpenArt biennaalil. Teost on võimalik hiljem näha ja kuulda ka Helsingi nüüdisaegse kunsti muuseumis Kiasmas.

Vera Vice valiti 2022. aasta Keychange programmi, mille peamisi eesmärke on valitud artistide ja innovaatoritega leida viise sooliseks tasakaaluks muusikatööstuses.

Sel suvel esineb Vera Vice Sloveenias festivalil MENT Ljubljana, Ida-Virumaal Mägede Häälel ja Göteborgis festivalil Way Out West.