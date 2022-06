Pärnus sulgesid laste joonistused Supeluse tänava

Eelmisel õhtul läksid pärnakad magama teadmisega, et lastekaitsepäeva kavandatud ettevõtmine jääb suure tõenäosusega ära, sest päev oli olnud ikka tõsiselt külm, tuuline ja vihmane. Seda suurem oli hommikul rõõm, kui selgus, et ilmataat oli otsustanud natukeseks ajaks oma paremat külge näidata: päike paistis, tuul hoidis hinge kinni ja oli nii soe, et jopegi võis seljast visata. Nii oli tore laulda ja tantsida ning vaadata-kuulata, mis Lottemaa rahval öelda on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Supeluse tänava täisjoonistamine käis lastel aga kähku. Paljudel oli idee juba varem olemas ja nii polnudki pikka mõtlemist.

Kes põhjalikumalt vaadata tahab, mida lapsed Supeluse tänavale joonistasid, neil tuleb asja uurima minna.