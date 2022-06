Mondo ja ERR-i Lasteekraan annavad välja videomuinasjuttude kogumiku

Koolieelikutele ja algklasside õpilastele suunatud lood räägivad inspireerivalt ja lihtsalt sellistel olulistel teemadel nagu ränne, koostöö ja omamine, loodus ja selle varad, toit ja puhas vesi, jagamine, õnn ning palju muud.

Seitsme loo hulgas on muinasjutud Mehhikost, Keeniast, Indiast ning kasakatelt ja kolm Polina autorilugu. Juttude eesmärk on anda lasteaia- ja algklasside õpetajatele ning lapsevanematele sobilikud vahendid, et väärtuspõhiseid teemasid lastega eakohasel viisil käsitleda.

"Me näeme, et juba väga väikesed lapsed tunnevad maailmas toimuva vastu huvi. Kriisid ja ühiskondlikud probleemid nagu kliimamuutused, rändega seotud väljakutsed, konfliktid, ebavõrdsus jne jõuavad tahes-tahtmata nendeni. On tõestatud, et lapse üldine väärtushinnangute raamistik on viiendaks eluaastaks välja kujunenud. Muinasjutud annavad võimaluse rääkida lastega olulistest väärtustest selles olulises kujunemisfaasis ning loodetavasti neid edaspidi igapäevaelus ka rohkem rakendada," ütles Mondo maailmahariduse ekspert Maria Sakarias.

Polina Tšerkassova on professionaalne jutuvestja, muusik ja antropoloog, kes peab otsest suhtlust lastega väga oluliseks. "Mul on laste ja noortega alati olnud lihtne ühist keelt leida, eriti kui suhtuda neisse samamoodi kui täiskasvanutesse. Ma usun, et meie kõigi südamed saavad muinasjutukeelest aru. Küll aga ei jõua ma isiklikult koos oma haruldaste muusikainstrumentidega kõikidesse lasteaedadesse kohale minna. Siis teevad seda minu eest need toredad videomuinasjutud," ütles jutuvestja Polina Tšerkassova.

"Lasteekraan on hea turvaline koht lastele maailma avastamiseks ja uute asjade õppimiseks," märkis rahvusringhäälingu lasteprogrammi koordinaator Kadi Kivirand ja lisas, et uued videomuinasjutud pakuvad parimal moel lapsesõbralikku kasulikku ajaviidet.

Muinasjutud sündisid Mondo Maailmakooli ja ERR-i Lasteekraani koostöös ning on kõigile huvilistele tasuta kättesaadavad. Muinasjuttude juurde kuulub digitaalne juhendmaterjal õpetajatele, mis aitab mänguliste tegevuste kaudu süveneda iga loo väärtustesse.

Juhendmaterjali autorid on Rannamõisa lasteaia õpetajad Kersti Veskus ja Merike Niibek. Muinasjuttude ja juhendmaterjali tutvustamiseks toimuvad koolitused, kus esinevad Polina Tšerkassova ja alushariduse õpetajad. Esimesed koolitused on planeeritud 8. juunil Tartus ning 10. juunil Zoomis. Vajalik on eelnev registreerumine. Koolitused jätkuvad sügisel üle Eesti.

Vaata videomuinasjutte siit.