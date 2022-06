Tänavused Best of WAF-i võitjad on Maria Lisette Anderson ja Berit Potman

Best Of WAF ehk WAF laulukooli traditsioonilise lauluvõistluse kaks võitjat Maria Lisette Anderson ja Berit Potman käisid "Terevisioonis" külas koos lauluõpetaja Maikeniga.

"Kui ma sinna lava peale astusin, siis oli mõte, et kas see päriselt juhtuski? See ei juhtunud ..." kommenteeris Maria Best of WAF-i võitu. "Järgmisel päeval hakkasin mõtlema, et äkki see oli unenägu," jagas ta.

"Mul oli muidugi šokk, sest ma pole kunagi nii kaugele jõudnud," kommenteeris teine Best of WAF-i võitja Berit. "Ma hoidsin ennast vaos," lisas ta.

"Ikka tippu tahaks jõuda – teha koostööd lauljatega," rääkis Berit oma unistustest. "Võib-olla isegi Eurovisioonile, jah," teatas Maria, mis on tema unistused.

"Mammul (Marial) ootavad stuudiotunnid ees, me hakkame salvestama," ütles WAF-i juhataja ja lauluõpetaja Maiken. "Ja Berit võitis raha, et ennast ka muusikaliselt edasi harida," ütles ta. Maikeni sõnul on mõlemad muusikud laulmisele väga pühendunud – Maria on pärit Tartust ja Berit Pärnumaalt ning mõlemad käivad igal nädalal Tallinnas laulutundides.

"Jaa, see on üldiselt 24/7," kommenteeris Maria, et laulab päeva jooksul pidevalt. "Õdedel on juba kopp ees, et ma kogu aeg laulan oma toas."

Lauluõpetaja Maiken kummutas intervjuus ka müüdi seoses laulmise ja söömisega. "Häälepealad asuvad hingetoru otsas – ülemises osas – ja kui me sööme või joome, siis ükski söök ega jook häälepaeltega kokku puutuda ei saa, sest söök läheb söögitorru. Nii et tegelikult võib süüa ka šokolaadi," ütles ta.

Saates esines Berit Potman.