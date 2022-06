ERR-i programmid tähistavad lastekaitsepäeva erisaadetega

1. juunil, lastekaitsepäeval, toimub Kadriorus presidendi kantselei esisel lipuväljakul heategevuslik lastepäev "Lastega ja lastele", kus astuvad üles tuntud muusikud ja tantsijad ning president Alar Karis ja õiguskantsler Ülle Madise annavad tänavustele laureaatidele üle tunnustusauhinnad "Lastega ja lastele". Otseülekannet saab jälgida ERR-i portaalis alates kella 16-st. ETV vahendab päeva meeleolusid ja kohtumisi erisaates algusega kell 18.45.

Kadriorust jätkab ETV ka kell 19.30, kus toimub tänavune heategevuslik Pardiralli. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu korraldatav Pardiralli on juba aastaid toonud killukese rõõmu nende perede ellu, kus kasvab ränka haigust põdev laps. Heategevuslikud vannipardid stardivad suurejoonelise otseülekande ajal ja võiduujumist kommenteerib Gaute Kivistik. Saatejuhid on Margus Saar ja Heleri All, kes räägivad nii helgematel kui ka murettekitavamatel teemadel. Samuti saab kuulda intervjuusid inimestega, kes vähihaigusega isiklikul tasandil seotud on.

Heategevuskontsert ETV2-s Ukraina laste toetuseks

Maailmakuulsad ja andekad Ukraina artistid esinevad suurejoonelisel etendusel, mis sisaldab tsirkust, akrobaatikat, tantsu, muusikat ja valgus-show'd. Rahvusvahelise teleülekande eesmärk on juhtida maailma tähelepanu sõjas kannatanud Ukraina lastele. Ukraina lapsi saab toetada ekraanile kuvatava QR-koodi kaudu.

Kontsert "Ma olen sinuga" on ETV2 ekraanil 1. juunil kell 20.

Avastamist Lasteekraanis

Lasteekraan rõõmustab väikeseid külastajaid ja ka täiskasvanud Eesti lastekirjandusklassikaga – 1. juunil jõuavad Lasteekraani lehele animafilmid "Sipsik" ja "Naksitrallid". Veidi vanematele Eesti filmi sõpradele on lasteportaalis vaatamiseks toredad seiklusfilmid "Röövlirahnu Martin" ning "Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus".

Muinasjuttude sõpru ootab lasteportaalis seitse videot, milles muinasjutuvestja Polina Tšerkassova räägib inspireerivalt ja lihtsalt sellistel olulistel teemadel nagu ränne, koostöö ja omamine, loodus ja selle varad, toit ja puhas vesi, jagamine, õnn ning palju muud. Muinasjutte saab kuulata-vaadata nii eesti kui ka vene keeles.

Lastekaitsepäeva puhul jagab Lasteekraan ka lustakat äraarvamismängu. Vaata lähemalt SIIT.