Rachel Zegler kehastab "Näljamängude" viiendas osas peategelast Lucyt

"Suzanne raamatut lugedes kumab sealt läbi Lucy Gray emotsionaalne intelligentsus, füüsiline vastupidavus ning võimas, kindlameelne lauluhääl. Rachelil on kõik need omadused olemas – ta on täiuslik valik Lucy Grayd kehastamaks," kommenteeris Nathan Kahane, Lionsgate Motion Picture Groupi juht.

"Nagu me kõik, nägin ka mina Rachel Zeglerit esmalt West Side Storys ning nagu kõik teisedki, teadsin ma, et vaatan uut staari õide puhkemas," rääkis Jennifer Lawrence omalt poolt. "Lucy Gray on talle ideaalne roll – tegelaskuju on julge, iseseisev ja väljakutsuv, ent samas ka haavatav, emotsionaalne ja armastav. Rachel muudab selle tegelaskuju unustamatuks," oli Lawrence kindel.

Ametliku pealkirjaga "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" film ilmub 2023. aasta novembris. Uus "Näljamängude" film, nagu eelnevadki saaga osad, on tehtud Suzanne Collinsi raamatusarja järgi. Collins avaldas viienda "Näljamängude" raamatu 2020. aastal.