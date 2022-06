Harry Stylesi uus album "Harry's House" vallutas muusikaedetabelid

Müüa 521 500 plaadikoopiat on suur kogus - viimase 18 kuu jooksul on vaid 4 albumit suutnud ületada 500 000 albumi müügipiiri, vahendas Variety.

Märkimisväärselt on ka Harry Stylesi "As It Was" tõusnud taas "Billboard Hot 100" lugude edetabelis esikohale - kokku on lugu olnud esikohal neli nädalat.

Lisaks "As It Was" loole on veel kolm lugu, mis "Harry's House" albumilt Billboardi edetabeli esikümnesse jõudsid: "Late Night Talking (4. koht), "Music for a Sushi Restaurant (8. koht) ja "Matilda" (9. koht). See teeb Stylesist esimese briti sooloartisti, kellel on "Hot 100" edetabeli esikümnes 4 lugu korraga.

"Harry's House" on Stylesi kolmas stuudioalbum. Tema varasemad albumid on samuti jõudnud Billboardis esikohale.

Stylesi uus album on näidanud ka erakordseid numbreid vinüülimüügis, müües esimesel nädalal 183 000 koopiat.