Kanye West andis välja singli koos XXXTentacioniga

Uue singli kaanepilt on inspireeritud nüüdseks juba teises ilmas oleva XXXTentacioni päeviku kirjutistest, mille West sisse skaneeris. Päeviku leidis XXXTentacioni ema ning West disainis kaanepildi lõpptulemuse ise.

"True Love" salvestati juba aastaid tagasi, kui XXXTentacion veel elus oli. Räppar suri 2018. aastal 20-aastaselt. Pärast tema surma ilmus muusikust ka dokumentaalfilm "Look at Me: XXXTentacion", kus lugu "True Love" mängib lõpusubtiitritel.

Kuula värsket versiooni singlist "True Love" siit: