Suurbritannia räppar M.I.A. avaldas uuelt albumilt esiksingli "The One" koos muusikavideoga. Ühtlasi kinnitas ka laulja, et uus album kannab pealkirja "MATA".

M.I.A. sõnul oli ta oma elus väga õnnelikus kohas, kui lugu "The One" valmis.

Samas on M.I.A. uuel plaadil kaks poolust. "Ma arvan, et uuel plaadil käib väikestviisi lahing. Seal toimub kokkupõrge ego ja vaimsuse vahel. Muusikuna on sul vaja ego, muidu ei saa sa seda teha," tutvustas laulja.

M.I.A. viitas ka sellele, et ta on leidnud tee kristluse juurde, kuid tema muusika pole kirikumuusika. Samuti lausus laulja, et uue albumi loomine on olnud "märkimisväärne aeg arutleda selliste teemade üle nagu islamofoobia ning sõjad Lähis-Idas".

"Mul oli imelik spirituaalne kogemus. / .../ See oli 2017. aastal. Ja pärast seda on mu mõtlemine sootuks muutunud," rääkis veel M.I.A, mis tema uue albumi lugusid inspireeris.

Albumi "MATA" täpne ilmumise kuupäev pole veel teada, ent see peaks tulema välja juba sel aastal.

Vaata singli "The One" muusikavideot siit: